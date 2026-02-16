بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

حسناء هولندية تشعل أجواء الأولمبياد الشتوي

16 فبراير 2026
حسناء هولندية تشعل أجواء الأولمبياد الشتوي

وطنا اليوم:حصلت النجمة الهولندية يوتا ليردام على ميداليتها الثانية في الألعاب الشتوية ميلانو – كورتينا، يوم الأحد، بعد فوزها بفضية سباق 500 متر للسيدات.
وكانت الحسناء التي خطفت الأضواء في الألعاب الشتوية قد فازت بذهبية سباق التزلج السريع لمسافة ألف متر في ألعاب ميلانو كورتينا.
وانتشرت صور النجمة الهولندية على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة أيام البطولة، قبل أن تشير تقارير إخبارية إلى أن الاهتمام الذي تحظى به أيضاً يعود إلى كونها خطيبة لليوتيوبر جيك بول – الذي تحول إلى ملاكم مؤخراً.
كما تحظى ليردام بشهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية كونها تملك 9 ملايين متابع في حساباتها الرسمية.
تبلغ الحسناء 27 عاماً، وكانت قد فازت بالميدالية الفضية في سباق ألف متر بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، كما تملك ليردام 12 ميدالية في بطولات العالم، منها ست ذهبيات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:12

جوينات يعقد مؤتمراً صحفياً في دار بلدية مادبا الكبرى ويعلن انجازات لجنة البلدية خلال فترة تسلمها مهامها وحتى الآن

20:36

18 طفلا وذووهم… الأردن يجلي الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج

20:31

إسرائيل تمهل حماس 60 يوما لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب

20:25

فريحات: كوبونات المساعدات لا تليق بعلاقة النائب بالحكومة

19:50

لماذا ينزلون بأمريكا فقط ؟.. ردود متباينة على اعتراف أوباما بوجود فضائيين

19:38

دول تعلن الخميس أول أيام رمضان المبارك

19:35

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشائر العجوليين والفشيكات الازايده والشوابكة والمساعدة

19:27

تكية أم علي: الاحتلال يتقاضى 10 آلاف دينار على أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة

19:20

تعديلات الضمان الإجتماعي في عُهدة الحكومة

19:18

الاحتلال يمنع الأوقاف من تجهيز المسجد الأقصى لاستقبال رمضان

19:08

الثقافة : لم نصادق على نتائج انتخابات اتحاد المنتجين ولم يفصل أي عضو

19:05

الشواربة يتفقد مسالخ الأمانة ويوجه برفع الجاهزية لاستقبال شهر رمضان

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026