الطوباسي يرد على شائعات الفصل: عضويتي في حزب العمال قائمة رسمياً

وطنا اليوم:أكد النائب حمزة الطوباسي، الاثنين، أنه ما زال عضوا في حزب العمال وملتزما ببرنامجه، مشددا على أن ما أُثير حول فصله لا يستند إلى قرار إداري قطعي.

وقال الطوباسي إن قرار الفصل أو موضوعه يحتاج إلى قرار إداري قطعي، موضحا أن الذي صدر بحقه هو قرار من المحكمة الحزبية، وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي لم يكتسب الدرجة القطعية.

وأضاف أن عدم اكتساب القرار الدرجة القطعية يعني استمرار عضويته في الحزب والتزامه ببرنامجه، مؤكدا أنه أقسم اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب، ويمثل الشعب الأردني بشكل كامل.

وأشار الطوباسي إلى أن ما صدر من تصريحات بشأن فصله لا يغيّر من الواقع القانوني شيئا، مجددا تأكيده أنه غير مفصول من الحزب، وأنه ماضٍ في أداء دوره النيابي وفق أحكام الدستور.