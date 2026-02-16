ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، فريق الشرطة الخاصة بفوزه في المركز الأول عربيا والسابع عالميا بتحدي الإمارات للأفرقة التكتيكية.

وقال سمو الأمير: “مبارك لفريق عمليات الشرطة الخاصة على أدائهم الاستثنائي وتمثيلهم المشرف للأردن”.

وانطلقت في السابع من شباط الحالي في دبي منافسات النسخة السابعة من تحدي الإمارات للأفرقة التكتيكية “سوات 2026″، بمشاركة أفرقة من مختلف دول العالم، تنافست يوميا ضمن 5 تحديات تكتيكية تخصصية للوحدات الشرطية الخاصة، حيث تُعدّ المسابقة اختيارية للأفرقة الراغبة بالمشاركة.

وحرصت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للأفرقة التكتيكية “سوات 2026” على إشراك العنصر النسائي الإماراتي ضمن طواقم التحكيم، بعد النجاحات التي حققنها في النسخ السابقة.