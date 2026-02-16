بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حمزة الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب

5 ساعات ago
حمزة الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب

وطنا اليوم:أدى النائب حمزة الطوباسي، الاثنين، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور.
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أبلغ مجلس النواب، بأنّ حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح، بصدور حكم عن المحكمة الادارية العليا هو السيد حمزة هاني محمد خليل وهو المرشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

وفاة منتجة المسلسل الإسرائيلي الجدلي “طهران” في ظروف غامضة

16:16

العيسوي يلتقي وفداً من نادي الطيبة ووفداً من جمعية ديوان أبو الحاج

16:09

الملك من لندن: إجراءات إسرائيل اللاشرعية في الضفة تنذر بتفاقم الصراع

16:06

الطوباسي يرد على شائعات الفصل: عضويتي في حزب العمال قائمة رسمياً

15:35

رمضان شهر الخير… ومع أورنج الجوائز غير

15:32

ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

15:19

صونًا لهيبة المجلس .. الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك

14:47

وزير الطاقة: قانون الغاز يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة

14:37

مذكرة نيابية من كتلة “العمل الإسلامي” تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

14:35

بكلمات من نبض الروح.. دعاء وعل تُهدي جمهورها أغنية “رمضان” احتفاءً بالشهر الفضيل

14:34

الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن يفوز بجائزة قيادية إقليمية في دبي

14:32

هلالات رئيسا لمجلس ادارة جمعية الفنادق الاردنية والدباس نائبا

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026