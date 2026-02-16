بنك القاهرة عمان
189 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه من الصندوق العربي للإنماء

16 فبراير 2026
وطنا اليوم:وقع وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي الحنيف، اتفاقية التمويل الخاصة بمساهمة الصندوق في دعم مشروع التغذية الكهربائية للناقل الوطني للمياه، بقيمة 58 مليون دينار كويتي (ما يعادل 189 مليون دولار أميركي).
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، الحنيف والوفد المرافق له، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة.
وأعربت الوزيرة طوقان عن تقديرها للشراكة مع الصندوق العربي حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشراكة القطرية بين الأردن والصندوق للأعوام 2025-2029، لدعم الأولويات التنموية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن التمويل الجديد سيسهم في توفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة لمرافق مشروع الناقل الوطني للمياه، وتعزيز قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب المزيد من الطاقة الكهربائية بما في ذلك الطاقة المتجددة.
من جانبه، أعرب الحنيف عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة مع الأردن، مؤكداً أن الصندوق يعتبر المملكة شريكاً تنموياً أساسياً في المنطقة، معرباً عن استعداد الصندوق الدائم لدعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في إطار الشراكة القطرية بين الاردن والصندوق للاعوام 2025-2029.


