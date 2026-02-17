إطلاق الحلة الجديدة لستاد العقبة الدولي ضمن رؤية تنموية متكاملة



وطنا اليوم -امين المعايطه

رعى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي حفل إطلاق الحلة الجديدة لستاد العقبة الدولي بعد استكمال حزمة تطوير شاملة نفذتها شركة تطوير العقبة تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية وتعزيز جاهزية المنشآت وفق أعلى المعايير الدولية وذلك بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة و الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي وممثلي الفعاليات الرسمية والرياضية والمجتمعية والاعلامية في المدينة.



ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز البيئة الرياضية في العقبة، وتوفير منشآت حديثة تلبي متطلبات استضافة البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة، بما يسهم في دعم النشاط الرياضي والشبابي، ويعزز من حضور المدينة على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية.



و أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن إطلاق الحلة الجديدة لستاد العقبة الدولي يجسد التزام الشركة بتنفيذ رؤية تنموية تنسجم مع رسالة وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني التي تؤكد أهمية دعم الشباب الأردني وتنمية مهاراتهم، وتوفير البيئة الملائمة التي تمكنهم من الإبداع والتميز في مختلف المجالات وفي مقدمتها القطاع الرياضي.



وأشار الصفدي إلى أن مشروع التطوير شمل تنفيذ منظومة متكاملة من التحديثات الفنية والإنشائية وفق أحدث المواصفات الدولية حيث تم تركيب شاشة عرض عملاقة حديثة تسهم في تعزيز التجربة البصرية للجمهور اضافة الى استبدال أرضية الملعب بعشب صناعي من الجيل الحديث المعتمد دوليًا بما يضمن أعلى معايير السلامة ويوفر بيئة مثالية لإقامة المباريات والبطولات.



وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت كذلك تحديث منظومة الإضاءة بالكامل وفق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بما يعزز جاهزية الستاد لإستضافة الفعاليات الرياضية في مختلف الأوقات إضافة الى استبدال مقاعد الجمهور بأخرى حديثة أكثر راحة وتحديث مقاعد اللاعبين وتجهيزاتها بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية المعتمدة و تجديد غرف اللاعبين بصورة متكاملة وتطوير المنصة الرئيسية بما ينسجم مع متطلبات التنظيم والاستقبال الرسمي.



وبيّن الصفدي أن المشروع شمل أيضًا اعتماد هوية بصرية جديدة للستاد تعكس مكانته كمنشأة رياضية حديثة، إلى جانب تغيير اسم المنشأة رسميًا من «ستاد تطوير العقبة» إلى «ستاد العقبة الدولي» بما يعزز حضورها على خارطة المنشآت الرياضية ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة في استقطاب البطولات والفعاليات الإقليمية والدولية.



وأكد أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود شركة تطوير العقبة لتطوير منظومة متكاملة من المرافق الحيوية التي تخدم القطاع الرياضي، وتسهم في تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة في المدينة، وترسيخ مكانة العقبة وجهةً رياضية وسياحية رائدة.

و تضمن حفل إطلاق الحلة الجديدة إقامة مباراة ودية على أرضية ستاد العقبة الدولي، جمعت فريق موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ مع نادي شباب العقبة في خطوة عكست مستوى الجاهزية المتقدم للمنشأة بحلتها الجديدة وأكدت دورها في دعم الحراك الرياضي وتعزيز النشاط الكروي في المدينة.



ويشكل إطلاق الحلة الجديدة لستاد العقبة الدولي محطة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية الرياضية في العقبة، ويعكس التزام شركة تطوير العقبة بمواصلة تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تعزيز تنافسية المدينة، وترسيخ موقعها كوجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.