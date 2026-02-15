وزير الصحة يصدر تعميما بإلزامية ترخيص مزاولة المعالجة التنفسية

وطنا اليوم:أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إصدار تعميم رسمي يُلزم جميع الكوادر العاملة في مهنة المعالجة التنفسية، سواء كانوا معالجين تنفسيين أو مساعدين معالجين، بالحصول على تصريح مزاولة المهنة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وأكد البدور ضرورة تطبيق أحكام نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم (44) لسنة 2025، وعدم السماح لأي شخص بممارسة المهنة ما لم تنطبق عليه الشروط القانونية، داعياً العاملين في القطاع إلى مراجعة وزارة الصحة لتصويب أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص.

وجاء هذا التعميم عقب مخاطبة رسمية وجهها النواب إلى وزير الصحة، لمطالبة إنصاف خريجي تخصص العلاج التنفسي وتنظيم المهنة، بعد رصد مخالفات في عدد من المستشفيات تمثلت في منع حملة البكالوريوس من ممارسة عملهم، أو عدم إلزام بعض العاملين بشروط المزاولة، الأمر الذي قد ينعكس على جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن التعميم وُجه إلى الجهات المعنية كافة بما فيها الخدمات الطبية الملكية، لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الناظمة للمهنة وحماية المرضى