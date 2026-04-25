عبيدات: الأجهزة الامنية وكوادر الدفاع المدني هي الشريك الرئيسي للاستثمار الصناعي

وطنا اليوم _

قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات ان الاجهزة الامنية وكوادر الدفاع المدني هي الشريك الرئيسي والحقيقي للاستثمار الصناعي في المدن الصناعية الاردنية من خلال ماتبذله من جهود على مدار الساعة لحماية الارواح والممتلكات وتعزيز جاذبية الاستثمار وما انتشار وحدات امن وحماية الاستثمار في مختلف مواقع المدن الصناعية الا خير دليل على ذلك.

واشاد السيد عدي عبيدات بجاهزية وكفاءة وسرعة استجابة الأجهزة الأمنية في محافظة اربد ولواء الرمثاء والحاكمية الإدارية في التعامل مع حادثة اندلاع حريق في احدى كبرى المصانع العاملة في مدينة الحسن الصناعية مؤخرا.

وبين عبيدات إن ما بذلته كوادر الدفاع المدني ومديرية شرطة الرمثا وكافة الجهات الأمنية والرسمية وباشراف مباشر من محافظ إربد بالإنابة الدكتور رائد الجعافرة أسهم في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده مما عكس كفاءة هذه الإجهزة وجاهزيتها العالية خاصة وأنها مزودة بأحدث المعدات والخطط المدروسة للتعامل مع حالات الطوارئ في المدن الصناعية الاردنية.

وأوضح عبيدات ان شركة المدن الصناعية الاردنية وادارة مدينة الحسن الصناعية كانت منذ اللحظات الأولى على تنسيق عال مع كافة الأجهزة المعنية والحاكمية الإدارية للحد من اثار الحريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وذلك من خلال فرقها العاملة في مدينة الحسن الصناعية، مؤكدا ان التنسيق العالي بين مختلف الجهات والتخطيط الميداني المبذول اسهم في حماية الارواح والممتلكات والحد من أي اثار اخرى لا قدر الله.

واشار السيد عدي عبيدات الة الاجراءات المتبعة في المدن الصناعية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على الارواح والممتلكات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا ان ادارة الشركة ومن خلال كافة ادارت المدن الصناعية تعمل باستمرار تحقيق جاهزية الشركات الصناعية من خلال تطبيق معايير ومتطلبات السلامة العامة التي تعتبر خط الدفاع الاول للحد من الاثار المترتبة على اي حرائق او الحوادث المهنية.