بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

“يلا جوردان” تنفذ نشاط للتشجيع على رياضة المشي في مادبا بمشاركة رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى

24 أبريل 2026
وطنا اليوم – في أجواء مليئة بالحيوية والتفاعل، نفذت مبادرة Yalla Jordan | يلا جوردان نشاط مشي مميز في مدينة مادبا، بمشاركة رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، إلى جانب عدد من الشباب والمهتمين، وذلك ضمن جهود تعزيز الحركة المجتمعية وتشجيع نمط الحياة الصحي وزيارة المواقع السياحية في المدينة.

وشهد النشاط تفاعلًا لافتًا من المشاركين، حيث عبّروا عن سعادتهم بهذه الفعالية التي جمعت بين الفائدة الصحية والأجواء الإيجابية، وأسهمت في تعزيز روح التعاون والتواصل بين أبناء المجتمع المحلي.

وأكد المهندس جوينات أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في التشجيع على الرياضة ودعم القطاع السياحي والتجاري ، مشيرًا إلى حرص البلدية على دعم البرامج والأنشطة التي تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ومساندة التجار، من خلال استقطاب الفعاليات المجتمعية التي تحفّز الحركة داخل المدينة.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة برامج تنفذها المبادرة، بهدف تحريك عجلة الفعاليات في مادبا وتشجيع المواطنين على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
