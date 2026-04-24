10 شهداء في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة

24 أبريل 2026
وطنا اليوم:استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال سيارة مدنية في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.
وفي غارة أخرى، استشهد 3 فلسطينيين نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلاً في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما ألحق أضراراً واسعة في المكان.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن ارتقاء شهيدين من كوادرها وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، إثر استهداف الاحتلال لدورية شرطية أثناء قيامها بواجبها قرب مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة.


