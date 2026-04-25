زيارة ليلية لطوارئ مستشفى الأمير فيصل” البدور: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ خلال أيام..

25 أبريل 2026
وطنا اليوم – أجرى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الجمعة زيارة تفقدية ليلية مفاجئة إلى مستشفى الأمير فيصل بن الحسين الحكومي في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدّمة، لا سيما في الطوارئ و الأقسام التابعة له .

وشملت الجولة متابعة جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية خلال ساعات الليل، والتأكد من توفر المستلزمات والتجهيزات الطبية، إضافة إلى الاستماع لملاحظات المرضى والعاملين، حيث أكد أهمية تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وكشف الدكتور البدور أن هناك خطة سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة للتخفيف من الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفى، بما ينعكس إيجاباً على جودة وسرعة تقديم الخدمة للمرضى.

وأضاف أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية والمتابعة الحثيثة لأداء المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة ، وهو نهج تقوم به الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ..

وبيّن أنه سيتم العمل على تعزيز المستشفى ورفده بالكوادر الطبية والصحية والإدارية التي يحتاجها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمرضى والمراجعين.


