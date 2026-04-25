جامعة فيلادلفيا تشارك في المعرض الوطني للعلوم النووية 2026

وطنا اليوم-شاركت جامعة فيلادلفيا في فعاليات المعرض الوطني للعلوم النووية 2026، الذي نظمته هيئة الطاقة الذرية الأردنية، مؤخرًا، في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها في الفعاليات العلمية الوطنية الداعمة للابتكار ونشر المعرفة.

وجاءت مشاركة الجامعة من خلال ركنٍ خاص استعرض فيه طلبة كلية الهندسة مجموعة من مشاريعهم العلمية والتطبيقية، التي عكست توظيف المفاهيم العلمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، حيث قدّموا شروحات تفصيلية للزوار حول آليات عمل هذه المشاريع وأهميتها في خدمة التنمية المستدامة.

ومثّل جامعة فيلادلفيا في هذه الفعاليات نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور منذر عبيد، حيث اطّلعوا على مجريات المعرض، وأشادوا بمستوى التنظيم والمشاريع المشاركة، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في صقل مهارات الطلبة وتعزيز ارتباطهم بالتطبيقات العملية.

وتضمّن المعرض تنظيم المسابقة الوطنية للعلوم النووية، التي هدفت إلى تحفيز الطلبة على الابتكار العلمي وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات من مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب المعلمين والباحثين والمهتمين، حيث شكّلت منصة تنافسية لعرض مشاريع علمية مبتكرة عكست مستوى متقدماً من الإبداع والتميّز.

وفي ختام الفعاليات، كرّم رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الأستاذ الدكتور خالد طوقان جامعة فيلادلفيا تقديرًا لمشاركتها الفاعلة،و إشادةً بدور الجامعة في دعم الأنشطة العلمية وتعزيز حضورها في مجالات الابتكار والتطبيقات العلمية.

وتأتي هذه المشاركة في سياق التزام جامعة فيلادلفيا بدعم البحث العلمي وتشجيع الطلبة على الإبداع والتميّز، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.