العوران: اللفحة تضرب خضار وادي الأردن والغلاء غير مبرر

قال رئيس اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن عملية رفع الأسعار تظهر للأسف كل عام نتيجة قيام بعض تجار التجزئة باستغلال إقبال المواطنين حتى لو كانت أسعار السلع منخفضة.

وأضاف العوران أن سلوك الناس هو ما شجّع بعض التجار على رفع الأسعار.

وأوضح أن التباين الذي نشهده في درجات الحرارة بدأ يتسبب بظهور بعض الآفات على المنتجات إذ أُصيبت أصناف الخضار التي يتم إنتاجها في منطقة وادي الأردن، خلال هذا الأسبوع بأمراض فطرية وبما يُعرف بـ«اللفحة» الأمر الذي يتسبب بتلف الإنتاج وقلة الكميات الواردة إلى السوق المركزي.

وأكد أن هذا ليس مبررًا لرفع تجار التجزئة للأسعار فمثلًا يتراوح سعر كيلو البندورة اليوم ما بين 10 و30 قرشًا في السوق المركزي فيما يُباع في المحلات بـ75 قرشًا للكيلو.

وقال العوران: لدينا «تجار أزمات» هم من يخلقون هذه المشاكل داخل الأسواق والمواطن ليس بحاجة إلى مزيد من الأعباء.