رفض تمويل 99 ألف قرض جديد العام الماضي

3 ساعات ago
رفض تمويل 99 ألف قرض جديد العام الماضي

وطنا اليوم:رفض الجهاز المصرفي قرابة 99 ألف طلب تمويل جديد، في العام الماضي، بقيمة تجاوزت 1.699 مليار دينار، علما أن إجمالي قيمةِ التسهيلات المطلوبة، زاد بنحو 1.827 مليار دينار، مقارنة بعام 2024 وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ووفقا لبيانات، فإن قيمة التسهيلات الجديدة التي تقدم العملاء للحصول عليها خلال عام 2025، وصلت إلى 13.795 مليار دينار، مقابل، 11.967 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الجهاز المصرفي المحلي، وافق على تمويل تسهيلات بقيمة وصلت إلى 12.095 مليار دينار، في العام الماضي، في الوقت الذي رفض فيه تمويل قروض وتسهيلات، بقيمة 1.699 مليار دينار خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لعدد التسهيلات الجديدة الإجمالي، فوصل في العام الماضي، إلى 413 ألف طلب، لمختلف القطاعات، وافق الجهاز المصرفي على منح تسهيلات بعدد 314 ألف طلب، في حين رفض العدد الباقي من التمويلات.
ووصلت إجمالي التسهيلات منذ كانون الثاني إلى نهاية كانون أول من 2025، إلى 36.060 مليار دينار الغالبية العظمى منها ذهبت للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغيرِ المقيم، وبنسبة 88.6%، بواقع قرابة 32 مليار دينار.


