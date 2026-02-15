بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الصناعة والتجارة تُطمئن: أسعار الدواجن والغذاء مستقرة ولا سقوف سعرية دون مبرر

6 دقائق ago
الصناعة والتجارة تُطمئن: أسعار الدواجن والغذاء مستقرة ولا سقوف سعرية دون مبرر

وطنا اليوم:أكد المهندس عاطف العلاونة، مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة تتابع حركة الأسعار في الأسواق عن كثب، وستتدخل فورًا إذا وصلت إلى ارتفاعات غير مقبولة، مشددًا على أن المواد الرمضانية متوفرة حاليًا وأسعارها مستقرة.
وأكد العلاونة، أن ازدياد الطلب على السلع قبيل شهر رمضان هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في السوق.
وأشار علاونة، خلال تصريح اذاعي اليوم الأحد، إلى أن بعض التجار يستغلون حالة التهافت لرفع الأسعار، وإن كان ذلك ضمن هوامش محدودة، مؤكداً أن الرقابة على الأسعار مستمرة من خلال جولات صباحية ومسائية قبل شهر رمضان المبارك وخلاله.
وبيّن أن وزارة الصناعة والتجارة لن تضع سقوفاً سعرية إذا كانت الأسعار غير مبالغ فيها، لافتاً إلى أن هامش الربح غير محدد ومترك للتاجر.
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية والزيوت مستقرة ولا يوجد عليها ارتفاع، باستثناء بعض أنواع الزيوت التي ارتفعت عالمياً.
وأوضح أن أسعار الدواجن في متناول يد المواطن، مشيراً إلى أن أسعار الدجاج المجمد مستقرة ولا يوجد عليها ارتفاع.
وأكد أن بعض الأصناف ترتفع أسعارها قبل شهر رمضان وتعود إلى مستوياتها خلال الأسبوع الأول منه، موضحاً أن مستويات الأسعار الحالية أقل من الأسعار المسجلة في العام الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

تساؤل دولة عبدالرؤوف الروابده بين المباركة والاستنكار

09:45

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تغلق أبوابها وسط أزمة تمويل

09:38

كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله في قمة الأعمال العالميه لمجموعة تايمز ٢٠٢٦

09:36

يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

09:35

استقلالية الضمان؛ توحيد القيادة وتعزيز المساءلة

09:34

مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار في نهاية العام 2025

09:32

ملفات جيفري اوبستن…التوقيت وخرائط التحولات القادمة

09:27

إدارة السير تبدأ بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان

09:22

حملة رقابية تستهدف مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب

09:18

وزير خارجية مصر: إسرائيل تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

09:12

تركيا تستعرض قوتها العسكرية وتبعث برسائل في مناورات للناتو بألمانيا

09:08

9 شهداء بغارات لجيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)