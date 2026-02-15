الصناعة والتجارة تُطمئن: أسعار الدواجن والغذاء مستقرة ولا سقوف سعرية دون مبرر

وطنا اليوم:أكد المهندس عاطف العلاونة، مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة تتابع حركة الأسعار في الأسواق عن كثب، وستتدخل فورًا إذا وصلت إلى ارتفاعات غير مقبولة، مشددًا على أن المواد الرمضانية متوفرة حاليًا وأسعارها مستقرة.

وأكد العلاونة، أن ازدياد الطلب على السلع قبيل شهر رمضان هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في السوق.

وأشار علاونة، خلال تصريح اذاعي اليوم الأحد، إلى أن بعض التجار يستغلون حالة التهافت لرفع الأسعار، وإن كان ذلك ضمن هوامش محدودة، مؤكداً أن الرقابة على الأسعار مستمرة من خلال جولات صباحية ومسائية قبل شهر رمضان المبارك وخلاله.

وبيّن أن وزارة الصناعة والتجارة لن تضع سقوفاً سعرية إذا كانت الأسعار غير مبالغ فيها، لافتاً إلى أن هامش الربح غير محدد ومترك للتاجر.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية والزيوت مستقرة ولا يوجد عليها ارتفاع، باستثناء بعض أنواع الزيوت التي ارتفعت عالمياً.

وأوضح أن أسعار الدواجن في متناول يد المواطن، مشيراً إلى أن أسعار الدجاج المجمد مستقرة ولا يوجد عليها ارتفاع.

وأكد أن بعض الأصناف ترتفع أسعارها قبل شهر رمضان وتعود إلى مستوياتها خلال الأسبوع الأول منه، موضحاً أن مستويات الأسعار الحالية أقل من الأسعار المسجلة في العام الماضي.