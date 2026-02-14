الغذاء والدواء تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته

وطنا اليوم _

شكلت مدير عام مؤسسة الغذاء و الدواء الدكتورة رنا عبيدات فريقا فنيا لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته.

وحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، قالت عبيدات إن الفريق المشكل يعكس إيمان المؤسسة بتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية وضبط عملية التفتيش ورفع كفاءته، حيث بدأ العمل منذ مطلع العام بهدف إلى تفعيل عملية الربط الفني وتحسين جودة الأداء ورفع مهارات التواصل بين المتفشيين وأصحاب المنشآت الغذائية.

وأضافت، إن تشكيل هذا الفريق يعتبر انتقالا نوعيا بعمليات التفتيش لرفع جودة الأداء والوصول إلى أعلى درجة من الشفافية والنزاهة في العمل.

ويتألف الفريق من مستشار المدير العام لشؤون المناطق الدكتور محمد البطاينة ورئيس قسم التفتيش الدكتور معاذ نصراوين وبتنسيق مع مدير مديرية المناطق الدكتور خالد الروسان لمتابعة عمليات التفتيش في الميدان ورفع جودة التفتيش من خلال جولات ميدانية وتعزيز الشراكة بين المؤسسة وأصحاب المنشآت ورفع التوصيات المبنية على نتائح التحقق الميداني للمساهمة بالوصول الى غذاء آمن.