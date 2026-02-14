بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الغذاء والدواء تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته

3 ساعات ago
الغذاء والدواء تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته

وطنا اليوم _

شكلت مدير عام مؤسسة الغذاء و الدواء الدكتورة رنا عبيدات فريقا فنيا لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته.

وحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، قالت عبيدات إن الفريق المشكل يعكس إيمان المؤسسة بتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية وضبط عملية التفتيش ورفع كفاءته، حيث بدأ العمل منذ مطلع العام بهدف إلى تفعيل عملية الربط الفني وتحسين جودة الأداء ورفع مهارات التواصل بين المتفشيين وأصحاب المنشآت الغذائية.

وأضافت، إن تشكيل هذا الفريق يعتبر انتقالا نوعيا بعمليات التفتيش لرفع جودة الأداء والوصول إلى أعلى درجة من الشفافية والنزاهة في العمل.

ويتألف الفريق من مستشار المدير العام لشؤون المناطق الدكتور محمد البطاينة ورئيس قسم التفتيش الدكتور معاذ نصراوين وبتنسيق مع مدير مديرية المناطق الدكتور خالد الروسان لمتابعة عمليات التفتيش في الميدان ورفع جودة التفتيش من خلال جولات ميدانية وتعزيز الشراكة بين المؤسسة وأصحاب المنشآت ورفع التوصيات المبنية على نتائح التحقق الميداني للمساهمة بالوصول الى غذاء آمن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:57

00:53

الغذاء والدواء تنفذ حملة رقابية موسعة

00:51

الروابدة: السردية الأردنية هوية جامعة ومسؤولية دولة تحمي الإنسان وتصون المقدسات

00:49

رمضان مدرسة إيمانية تتجلى معالمها في المساجد

00:45

“الأرصاد”: ارتفاع تركيزات الغبار في الشمال والوسط وانحساره صباح غد ‪

00:44

“الصحفيين” يقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان

00:40

نقلة نوعية وخدمات مميزة في منتجع حمامات ماعين المعدنية السياحية بإدارته المميزة

22:19

مازن القاضي…لم تتبدل بوصلته ولم يرفع صوته بل رفع مستوى الأداء

21:59

وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات الديسة والقويرة

21:57

الحكومة تصرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار لمؤسَّسة الحسين للسَّرطان تنفيذاً لاتفاقيَّة تأمين 4.1 مليون مواطن ضد أمراض السرطان

21:47

الروابدة هو «شيخ» من تبقّى من رجال الدولة الكبار

21:07

En.Mansour: “Orange Jordan Strengthens its Leadership in Digital Transformation”

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)