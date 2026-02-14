وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات الديسة والقويرة

وطنا اليوم _

تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم السبت، مركزي شباب وشابات الديسة ومركز شباب القويرة في محافظة العقبة، في إطار متابعة تنفيذ البرامج والوقوف على الاحتياجات الشبابية.

وخلال جولته التي رافقه فيها مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سيف عجاج، ومدير شباب العقبة أحمد الحسن، التقى العدوان في مركز الديسة مجموعة من الشباب المشاركين في برامج تعليم أساسيات الحاسوب ودورة الرسم، واستمع إلى أبرز متطلباتهم من برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم المعرفية والمهارية، وأوعز بتطوير ملعب للمركز وتجهيز مختبر حاسوب، لتمكين الشباب من تنفيذ البرامج التدريبية بشكل عملي.

وقال العدوان خلال تفقده مركز شباب القويرة، ولقائه منتسبي المركز إن الوزارة تنفذ حزمة برامج تدريبية في إطار تفعيل المراكز الشبابية ورفع نسب ارتياد الشباب لها، موعزا تنفيذ برنامج تدريبي في اللغة الإنجليزية.