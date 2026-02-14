بنك القاهرة عمان
الحكومة تصرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار لمؤسَّسة الحسين للسَّرطان تنفيذاً لاتفاقيَّة تأمين 4.1 مليون مواطن ضد أمراض السرطان

3 ساعات ago
الحكومة تصرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار لمؤسَّسة الحسين للسَّرطان تنفيذاً لاتفاقيَّة تأمين 4.1 مليون مواطن ضد أمراض السرطان

وطنا اليوم _

قامت الحكومة بصرف مبلغ 62 مليون دينار لصالح مؤسَّسة الحسين للسَّرطان كدفعة أولى من تكلفة تنفيذ اتفاقيَّة تأمين 4.1 مليون مواطن في مركز الحسين للسَّرطان، ضمن برنامج “رعاية” لعلاج السَّرطان، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي.

وستُستحقّ الدفعتان الثانية والثالثة البالغة قيمة كل منهما 31 مليون دينار خلال الربع الثاني، والربع الرابع من هذا العام.

وبموجب الاتفاقيَّة، تمَّ تأمين المواطنين من عمر 60 عاما فأعلى بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة والأكثر تكلفة حسب الدِّراسات المتخصصة.

كما جرى تأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسن 19 عاما فأقل بالعلاج في المركز، بالإضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بغضِّ النظر عن الفئة العمريَّة.

وتبلغ تكلفة البرنامج قُرابة 132.7 مليون دينار تتحمل الحكومة منها قُرابة 124.1 مليون دينار، فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان باقي المبلغ البالغ نحو 8.6 مليون دينار.

ويعتمد البرنامج على التحوُّل من النموذج الذي كان متَّبعاً سابقاً بطلب الإعفاءات إلى نموذج تأميني مستدام وأكثر شمولاً وفاعليَّة، وقد تمَّ إصدار بطاقات تأمين إلكترونية ضمن تطبيق سند بأسماء جميع الأفراد المشمولين بهذا التأمين.


