مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً صافية بقيمة 201 مليون دينار في عام 2025 بارتفاع نسبته 26%

السالم: الأرباح تعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وثقة المؤسسات الدولية بمسارها التوسعي

وطنا اليوم- أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2025، مسجلة أداءً مالياً مرتفعاً بعد تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 201 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 160 مليون دينار في عام 2024 وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بذات الفترة، في أعلى مستوى أرباح تحققه المجموعة منذ تأسيسها.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو المتوازن على مستوى أعمال المجموعة في أسواقها المختلفة، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وتطور جودة المحفظة الائتمانية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، بما عزز من قدرة المجموعة التنافسية في أسواقها المحلية والإقليمية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، إن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة المجموعة، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية للميزانية العمومية تحسناً ملحوظاً في الأداء، مبيناً أن إجمالي الموجودات ارتفع بنحو 6% ليصل إلى نحو 8.7 مليار دينار أردني، فيما بلغت ودائع العملاء قرابة 6 مليار دينار أردني، وارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة ليصل إلى نحو 3.9 مليار دينار أردني مقارنة بنحو 3.4 مليار دينار في العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 12.5%.

وأضاف السالم أن المجموعة حافظت على قاعدة رأسمالية قوية، حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال 15%، بما يعزز قدرة المجموعة على مواصلة التوسع ودعم خططها المستقبلية.

وأشار السالم إلى أن الثقة الدولية بالمجموعة تجسدت من خلال توقيع اتفاقية قرض داعم لرأس المال أخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع تحالف يضم ستة مقرضين دوليين، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً واضحاً على متانة المركز المالي للمجموعة وثقة المؤسسات المالية العالمية باستراتيجيتها، كما تدعم خططها في مجالات التمويل الأخضر والتنمية المستدامة وتمويل المشاريع الكبرى.

وأعلن السالم أن مجلس إدارة المجموعة أوصى وبعد موافقته على البيانات المالية لعام 2025 وإقرارها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% عن العام الماضي، علماً أن البيانات المالية وتوزيعات الأرباح خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، إن نتائج عام 2025 تعكس قوة نموذج الأعمال المتكامل الذي تتبناها المجموعة، ونجاح الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأوضح غزالة أن اجمالي الدخل للمجموعة ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى نحو 466 مليون دينار أردني مقارنة بنحو 403 مليون دينار في عام 2024، في حين ارتفعت كفاء المجموعة التشغيلية لتصل نسبة الكفاءة حوالي 39 % مما يعكس قدرة المجموعة على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة وتعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وأكد غزالة على أن كابيتال بنك يمضي قدماً في تبني حلول الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياته التشغيلية، ما يعكس القدرة العالية على إدارة الموارد وتوظيف أحدث التقنيات المصرفية لضمان تقديم خدمات متطورة وآمنة ضمن استراتيجية البنك الطموحة للتحول الرقمي.

وكان كابيتال بنك قد حصد سلسلة من الجوائز العالمية المرموقة خلال عام 2025، أبرزها جائزة “التميز في تطبيق البيانات والذكاء الاصطناعي” في قمة الشرق الأوسط، وجائزتي “أفضل بنك” و “أفضل تطبيق مصرفي” في الأردن من Global Financial Market Review . كما عزز البنك صدارته في قطاع الحلول الرقمية وإدارة الثروات بحصوله على جوائز “أفضل تطبيق للهاتف المحمول” و “أفضل خدمات إدارة ثروات” في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزة “صفقة العام” من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

بدوره، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، على قوة الأداء المالي الذي سجله المصرف بنهاية العام الماضي، حيث حققت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة نمواً بنسبة 56%، رافقها ارتفاع في إجمالي الموجودات بنسبة 27%، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل العملاء وقدرة المصرف على توسيع نطاق انتشاره الجغرافي وتطوير خدماته في كافة أنحاء العراق.

وأشار أبو دهيم إلى أن المصرف انتهى من كافة الإجراءات لإتمام عملية الاستحواذ على 51% من شركتي بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية “SWITCH” والمستقبل الرقمي لخدمات التوزيع الإلكتروني والبرمجيات، بالإضافة إلى استكمال إجراءات الاستحواذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين، مما يعكس استراتيجية البنك بتنويع نشاطاته لتقديم باقة من الخدمات المتكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي حصد خلال عام 2025 على عدة جوائز أبرزها جائزة “أسرع بنك نمواً في قطاع الشركات في العراق لعام 2025”.