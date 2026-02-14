بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

“الأوقاف” تطلق فرقا تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ساعتين ago
“الأوقاف” تطلق فرقا تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وطنا اليوم _

باشرت الفرق التطوعية التي شكلتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعمالها في تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للعامين 2026–2027.

وقال أمين عام وزارة الأوقاف، الدكتور إسماعيل الخطبا، لدى لقائه اليوم السبت، مشرفي وأعضاء 37 فريقا من دور القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة، إن إطلاق الفرق التطوعية الشبابية في مديريات الأوقاف يجسد نهجا إسلاميا راسخا في تمكين الشباب وتحميلهم مسؤولية العمل العام، مستلهما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالشباب وتقديمهم للقيادة.

وأوضح أن الفرق التطوعية تشكل نواة عمل مؤسسي منظم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث ستعمل الفرق وفق خطط أسبوعية واضحة بعيدا عن العمل الموسمي، مع متابعة مركزية من فريق تطوعي برئاسة الأمين العام وعضوية عدد من موظفي الوزارة، إلى جانب فريق إعلامي لتوثيق الإنجازات.

ولفت إلى تخصيص جوائز تحفيزية لأفضل 10 فرق متميزة، وعناية خاصة بالأفراد المبدعين، بما يرسخ ثقافة التطوع المستدام جيلا بعد جيل.

من جهته، أكد مدير معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم، الدكتور عبدالستار القضاة، أهمية العمل التطوعي في ظل وجود نحو 2.6 مليون شاب أردني تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ما يستدعي توجيه طاقاتهم نحو خدمة مساجدهم وأحيائهم ومجتمعاتهم.

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، أعلن مطلع الشهر الحالي خطة الوزارة التنفيذية للاستراتيجية، والمتضمنة تنفيذ 10800 خطبة و450 ألف درس وعظي، بمشاركة نحو 65 ألف متطوع، إضافة إلى توفير سلال فرز النفايات وأدوات صديقة للبيئة في 3000 مسجد، وإطلاق حملات تنظيف بالشراكة مع وزارة البيئة وأمانة عمان لتغطية ما يقارب 1500 مدرسة، وإنتاج بين 50 و75 مادة مرئية توعوية، مع اعتماد تقارير نصف سنوية لقياس الأثر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
19:32

Capital Bank Group Records Net Profits of JOD 201 Million in 2025, Up 26%

19:21

مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً صافية بقيمة 201 مليون دينار في عام 2025 بارتفاع نسبته 26%

19:06

وفد وزاري أردني يقود حراكاً استثمارياً مكثفاً في باريس تمهيداً لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

18:13

الروابدة “بقّ البَحْصة” دفاعاً عن الأردن

18:06

الجحاوشة والحامد نسايب ….

17:49

لعل نارا تشتعل

17:42

دوام “الاستهلاكية العسكرية” من الـ9 صباحا حتى منتصف الليل خلال رمضان

17:40

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع “نوربا” للتطوير والاستثمار

17:38

البلبيسي: المتسوق الخفي أداة تقييمية تساعد على معرفة نقاط الضعف وآليات التحسين

17:36

“الأسرة البيضاء” تحتفل بعيد ميلاد الملك بإطلاق مبادرة “نحن أولى بكبارنا”

17:34

“يوم الوفاء للمحاربين القدامى”.. الأردنيون يقفون إجلالا لجيل البذل وحماة الوطن

17:31

الملكة رانيا العبدالله تزور مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي بالهند

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)