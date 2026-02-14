بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع “نوربا” للتطوير والاستثمار

ساعتين ago
مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع “نوربا” للتطوير والاستثمار

وطنا اليوم _

وقع مجمع الملك الحسين للأعمال أخيرا اتفاقية مع شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري، بهدف تطوير وإنشاء مجموعة مجمعات وأبراج تجارية ستشكل إضافة مهمة لمكونات المرحلة الجديدة من خطة توسعة المجمع.

وبحسب بيان للمجمع اليوم السبت، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة المشاريع التجارية ضمن إطار رؤية المجمع في تطوير بيئة حضرية مستدامة تتسم بالشمولية والتكامل، من خلال توفير المرافق والمنشآت والخدمات التي تلبي متطلبات بيئة العمل والحياة المهنية والاجتماعية اليومية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير وإنشاء مجمعات وأبراج تجارية حديثة تضم مساحات مكتبية وأخرى متعددة الاستخدامات، إضافة إلى محلات تجارية، وذلك وفق معايير تصميم معمارية وتشغيلية متقدمة، بما يواكب احتياجات المستثمرين والموظفين والزوار.

وقال الرئيس التنفيذي للمجمع، المهندس عمار عز الدين، إن توقيع الاتفاقية يمثل جزءا مهما في مسيرة التوسع والتطوير المستدام ضمن المجمع التي يسعى من خلالها لتقديم قيمة مضافة تدعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ابتداء من تحفيز القطاعات المختلفة كالبناء والتجزئة والضيافة، مرورا بتوفير فرص العمل ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وصولا إلى تعزيز البنية التحتية والخدمية في المجمع، وبالتالي تحفيز النشاط التجاري والتنافسية، وهو ما ينعكس على جاذبية المجمع كمركز أعمال واستثمار وتسوق وترفيه.

وأشار إلى أن إنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية يعد جزءا من خطة توسعية واستثمارية شاملة، يقدم المجمع في إطارها العديد من الفرص الاستثمارية في الأراضي والمشاريع النوعية ذات الأثر الطويل والمعززة بالحوافز والمزايا، وذلك لمواكبة النمو والتوسع الذي يشهده، وتعزيز منظومته المتكاملة من المرافق والخدمات التي تنطوي على فرص نمو مستدام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
19:32

Capital Bank Group Records Net Profits of JOD 201 Million in 2025, Up 26%

19:21

مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً صافية بقيمة 201 مليون دينار في عام 2025 بارتفاع نسبته 26%

19:06

وفد وزاري أردني يقود حراكاً استثمارياً مكثفاً في باريس تمهيداً لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

18:13

الروابدة “بقّ البَحْصة” دفاعاً عن الأردن

18:06

الجحاوشة والحامد نسايب ….

17:49

لعل نارا تشتعل

17:45

“الأوقاف” تطلق فرقا تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

17:42

دوام “الاستهلاكية العسكرية” من الـ9 صباحا حتى منتصف الليل خلال رمضان

17:38

البلبيسي: المتسوق الخفي أداة تقييمية تساعد على معرفة نقاط الضعف وآليات التحسين

17:36

“الأسرة البيضاء” تحتفل بعيد ميلاد الملك بإطلاق مبادرة “نحن أولى بكبارنا”

17:34

“يوم الوفاء للمحاربين القدامى”.. الأردنيون يقفون إجلالا لجيل البذل وحماة الوطن

17:31

الملكة رانيا العبدالله تزور مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي بالهند

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)