مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع “نوربا” للتطوير والاستثمار

وطنا اليوم _

وقع مجمع الملك الحسين للأعمال أخيرا اتفاقية مع شركة نوربا للتطوير والاستثمار العقاري، بهدف تطوير وإنشاء مجموعة مجمعات وأبراج تجارية ستشكل إضافة مهمة لمكونات المرحلة الجديدة من خطة توسعة المجمع.

وبحسب بيان للمجمع اليوم السبت، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة المشاريع التجارية ضمن إطار رؤية المجمع في تطوير بيئة حضرية مستدامة تتسم بالشمولية والتكامل، من خلال توفير المرافق والمنشآت والخدمات التي تلبي متطلبات بيئة العمل والحياة المهنية والاجتماعية اليومية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير وإنشاء مجمعات وأبراج تجارية حديثة تضم مساحات مكتبية وأخرى متعددة الاستخدامات، إضافة إلى محلات تجارية، وذلك وفق معايير تصميم معمارية وتشغيلية متقدمة، بما يواكب احتياجات المستثمرين والموظفين والزوار.

وقال الرئيس التنفيذي للمجمع، المهندس عمار عز الدين، إن توقيع الاتفاقية يمثل جزءا مهما في مسيرة التوسع والتطوير المستدام ضمن المجمع التي يسعى من خلالها لتقديم قيمة مضافة تدعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ابتداء من تحفيز القطاعات المختلفة كالبناء والتجزئة والضيافة، مرورا بتوفير فرص العمل ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وصولا إلى تعزيز البنية التحتية والخدمية في المجمع، وبالتالي تحفيز النشاط التجاري والتنافسية، وهو ما ينعكس على جاذبية المجمع كمركز أعمال واستثمار وتسوق وترفيه.

وأشار إلى أن إنشاء مجموعة من المجمعات والأبراج التجارية يعد جزءا من خطة توسعية واستثمارية شاملة، يقدم المجمع في إطارها العديد من الفرص الاستثمارية في الأراضي والمشاريع النوعية ذات الأثر الطويل والمعززة بالحوافز والمزايا، وذلك لمواكبة النمو والتوسع الذي يشهده، وتعزيز منظومته المتكاملة من المرافق والخدمات التي تنطوي على فرص نمو مستدام.