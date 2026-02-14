“الأسرة البيضاء” تحتفل بعيد ميلاد الملك بإطلاق مبادرة “نحن أولى بكبارنا”

وطنا اليوم _

نظمت جمعية الأسرة البيضاء، اليوم السبت، احتفالا بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وبحضور رئيسة الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية ريم أبو حسان وأعضاء الهيئة، وبمشاركة منتفعي الجمعية من كبار السن في دار الضيافة التابعة للجمعية..

وقالت بني مصطفى خلال الفعالية التي حضرها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ومتطوعون، “إن عيد ميلاد جلالة الملك يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستحضر فيها مسيرة قائد حمل الأردن في قلبه، وجعل الإنسان محور اهتمامه”، مشيرة إلى أن هذه المناسبة العزيزة، تتجدد في وجدان الأردنيين دائما.

وأضافت، أن اهتمام جلالة الملك بكبار السن يأتي في إطار نهجه الإنساني الشامل، الذي يضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكدة أن من بنى الوطن بعرقه وجهده يستحق أن يعيش مكرما مصان الكرامة، محاطا بالرعاية والاحترام.

وبينت بني مصطفى أن وزارة التنمية الاجتماعية تنطلق في رسالتها من الرؤية الملكية السامية في وضع كبار السن ضمن أولوياتها، من خلال تطوير خدمات الرعاية وتعزيز دور مؤسسات الإيواء والأندية النهارية، لافتة إلى أنه سيتم خلال العام الحالي إطلاق أول ناد نهاري لتوفير خدمات نهارية لكبار السن، ليكون مساحة للحياة والتفاعل والرفقة الطيبة، وترسيخ مفهوم الشيخوخة النشطة بما يضمن بقاء كبير السن شريكا فاعلا في المجتمع.

وأشادت بمبادرة “نحن أولى بكبارنا” التي أطلقتها جمعية الأسرة البيضاء، مؤكدة أن رعاية كبار السن مسؤولية وطنية وأخلاقية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المؤسسات، في تكامل بين جهود الدولة والمجتمع.

من جهتها، قالت أبو حسان، إن إطلاق مبادرة “نحن أولى بكبارنا” يعكس إيمان الجمعية بقدرة كل فرد على المساهمة في تقديم الدعم لكبار السن، مشيدة بالدعم الملكي السامي المقدم لكبار السن، وبجهود وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الرعاية والمساندة لهم.

واستعرضت أبو حسان جهود الهيئة الإدارية المؤقتة التي أفضت إلى تطور في مستوى خدمات الجمعية، والتي تشمل إعادة هيكلة الجمعية وتنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية وتحسين بيئة الرعاية داخل دار الضيافة، ومنتدى الرواد الكبار النهاري، إلى جانب البرامج الاجتماعية والترفيهية والصحية التي تقدمها جمعية الأسرة البيضاء للمنتفعين، مشيرة إلى تقديرها للتعاون مع جمعية العون الأردنية لرعاية مرضى الزهايمر، في إطلاق نادي نهاري لكبار السن ليومين في الأسبوع في نادي الرواد الكبار.

واشتمل الحفل على فقرات فنية بهذه المناسبة الوطنية، وعرض فيديو تعريفي بالخدمات التي تقدمها الجمعية ودار الضيافة للمنتفعين، وبازار متنوع بمشاركة المنتفعين من دار الضيافة وعدد من المتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي.

و التقت بني مصطفى، بعد الحفل برئيسة وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء وإدارة الجمعية وفرق المتطوعين من أبناء مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي والذين يقومون بتنظيم العديد من المبادرات التي تستهدف المنتفعين من دار الضيافة.

وأشادت بجهود الجمعية والدار وفرق المتطوعين، وأثر هذه الجهود والمبادرات في رسم السعادة على وجوه المنتفعين، مؤكدة مواصلة دعم الوزارة لهذه الجهود الإنسانية.