الملكة رانيا العبدالله تزور مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي بالهند

ساعتين ago
الملكة رانيا العبدالله تزور مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي بالهند

وطنا اليوم _

زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي، واستمعت إلى نبذة عن برامج المدرسة وجهودها للمحافظة على التراث الفني الهندي الغني.

وفي مستهل الزيارة قدم كل من المديرة الابداعية في دار تشاناكيا العالمية وهي نفسها المؤسسة والمديرة الإبداعية لمدرستها الحرفية كاريشما سوالي، ومدير دار تشاناكيا العالمية نهال شاه، شرحا لجلالتها حول رؤية المؤسسة عند تأسيسها ومسيرتها المهنية والفنية.

وتأسست مدرسة تشاناكيا للحرف عام 2016 تحت مظلة دار تشاناكيا العالمية، وهي دار عالمية للمنسوجات والتطريز تأسست في مومباي. وتعمل المدرسة على تعزيز الاستدامة الثقافية والنمو الشمولي من خلال التعليم وتنمية المهارات، بما يسهم في دعم الاستقلال الإبداعي والاقتصادي للمرأة، والحفاظ على التراث الحرفي الهندي ورعاية الفنون.

وتجولت جلالتها في المرافق التعليمية بالمدرسة واطلعت على منهجية عملها التربوية ومبادراتها المستمرة.

وتقدم مدرسة تشاناكيا تدريبا على أكثر من 300 تقنية للتطريز اليدوي، ودربت حتى اليوم أكثر من 1400 سيدة من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية.

كما تجولت جلالتها في معرض استكشافات الحرف وأرشيف المدرسة، حيث تعرض مواد ومنسوجات تراثية إلى جانب أعمال حرفية معاصرة بطريقة تربط بين التقاليد والابتكار. كما زارت “المتحف الحي”، الذي يعكس فلسفة العمل الجماعي والحرفية العريقة.

وتأسست دار تشاناكيا العالمية للمنسوجات والتطريز عام 1984، للحفاظ على التراث الثقافي الهندي وإحيائه، وقد تعاونت مع أكثر من 40 دار أزياء حول العالم.


