3 ساعات ago
وفد وزاري يقود حراكا مكثفا في باريس تمهيدا لمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي

وطنا اليوم _

واصل الوفد الوزاري الأردني في العاصمة الفرنسية باريس، سلسلة لقاءات مكثفة مع مؤسسات اقتصادية وتنموية دولية وشركات كبرى، وذلك في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، المرتقب في نيسان المقبل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار، ركزت لقاءات الوفد الذي ضم وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، إلى جانب السفيرة الأردنية في فرنسا لينا الحديد، على استعراض فرص الاستثمار النوعية في المملكة وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات طويلة الأمد، في جولات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة، تزامنت مع مؤشرات متزايدة على النمو الاستثماري الملحوظ في المملكة خلال الأشهر الماضية.

وقالت الوزارة إن اجتماعات الوفد شملت لقاءات مع مديري ومسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجلس “موناكو” الاقتصادي، وشركة “سويز” العالمية المتخصصة في البنية التحتية والمياه والطاقة، وجمعية أصحاب العمل الفرنسية الدولية، وشركة “ميريديام” للاستثمار في البنية التحتية، ووكالة “إكسبيرتيز فرانس” (الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية)، إضافة إلى ممثلي شركات ومؤسسات استثمارية فرنسية ودولية.

وأكد الوزراء، أمام مسؤولي وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الفرنسية، أهمية توسيع الشراكات الاستثمارية في الأردن بوصفه منطلقا آمنا وجاذبا للاستثمار في المنطقة، لا سيما في ظل المزايا التنافسية والبيئة الاستثمارية المستقرة والمحفزة في المملكة، كما جرى تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأشار أبو غزالة، إلى ما توفره المملكة من حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية، بالتوازي مع إصلاحات تشريعية واقتصادية مستمرة تعزز تنافسية المملكة وتوفر بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.

من جهته، أكد سميرات، أن الأردن يمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ اقتصاد رقمي متطور قائم على بنية تحتية تكنولوجية حديثة وكفاءات بشرية مؤهلة، ما يعزز موقعه مركزا إقليميا واعدا للشركات العالمية الباحثة عن فرص توسع ونمو مستدام.

بدوره، أوضح ملحس، أن الصندوق يواصل بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستقرة تدعم التنمية وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأكدت السفيرة الحديد، أن هذه اللقاءات تعكس متانة العلاقات الأردنية الفرنسية وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي سيشكل منصة مهمة لتوسيع شبكة الشراكات الاستثمارية.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود حكومية متواصلة لتعزيز حضور الأردن الاستثماري في الأسواق الأوروبية، تمهيدا للخروج بمشاريع وشراكات عملية خلال مؤتمر الاستثمار المزمع عقده في المملكة في 11 نيسان المقبل.


