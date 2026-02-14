زين كاش وكلينيكا توقّعان اتفاقية تعاون استراتيجية

وطنا اليوم _

في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية لقِطاع التكنولوجيا المالية في المملكة؛ وقّعت شركة زين كاش اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كلينيكا (Clinica)- المنصة الرقمية الرائدة في إدارة العيادات الخاصة والمراكز الطبية-لتوفير حلول مالية رقمية مُصمّمة خصيصاً للأطباء ضمن شبكة كلينكا.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود زين كاش لتوسيع نطاق الحلول المالية الرقمية في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الطبي بما يتيح تنفيذ العمليات المالية بكفاءة أعلى ويعزز سلالسة عمليات إدارة الأموال بشفافية ومرونة عاليتين، ويسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي متقدم في مجال التكنولوجيا المالية ، كما تعكس الاتفاقية التزام زين كاش بدمج حلول التكنولوجيا المالية مع القطاعات المختلفة ودعم التحول الرقمي في القِطاع الطبي عبر منظومة مالية رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتعمل على تسهيل الإجراءات وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية: قال سلطان كشورة الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش:

“تؤكد شراكتنا مع كلينيكا الدور المحوري الذي تؤديه زين كاش -كونها المحفظة الإلكترونية الأوسع انتشاراً في الأردن- بتطوير البنية التحتية المالية الرقمية للقطاعات الحيوية لا سيما القطاع الطبي. مضيفاً بأن مهمة زين كاش تتمثل بتقديم حلول مالية رقمية متقدمة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء وتُسهم بتسهيل العمليات والحد من الاعتماد على النقد، واليوم وبفضل الابتكار في التمويل الرقمي أصبح محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد الرقمي الوطني وفرصة لترسيخ مكانو الأردن كنموذج إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.”

من جهته أكد قيس الشاهد الرئيس التنفيذي لشركة كلينيكا ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي استمرارا لحرص منصة كلينيكا على تمييز مشتركيها بتقديم أفضل الخدمات المساندة للخدمات الطبية الرقمية و التي تميزت بها كلينيكا كونها المنصة الأولى لخدمة العيادات الطبية على مدى 12 عام بما في ذلك الخدمات المالية الرقمية التي تميز شركاؤنا في زين كاش

وتتيح الاتفاقية دمج نظام الدفع الفوري “كليك” (CliQ) ضمن منصة كلينيكابما يعمل على تسهيل عمليات الدفع ويعزز التحصيل المالي، إلى جانب اعتماد الحسابات المؤسسية الرقمية وبطاقات ماستركارد المؤسسية التي تصدرها زين كاش بما يعزز كفاءة إدارة العمليات المالية اليومية ويضمن أعلى مستويات الشفافية والأتمتة.

وبموجب الاتفاقية ستوفر زين كاش لأطباء شبكة كلينيكا حلولاً ائتمانية رقمية مصممة خصيصاً لطبيعة عملهم تشمل تقديم بطاقات ائتمانية بموافقة مسبقة وبسقوف تصل إلى 5,000 دينار أردني دون الحاجة لتقديم قسيمة راتب أو كشف اشتراك في الضمان الاجتماعي وذلك بالاعتماد على الهوية المهنية الموثقة للأطباء عبر منصة كلينيكا، حيث يسهم هذا النموذج في معالجة أحد أبرز التحديات التي يواجهها الأطباء في الوصول إلى التسهيلات الائتمانية التقليدية ويوفر لهم مرونة مالية أكبر لدعم نفقاتهم التشغيلية وتطوير أعمالهم.

كما يشمل التعاون العمل المشترك على التوعية والتسويق الرقمي للحلول المالية الحديثة، بما يعزز اعتماد الدفع الرقمي في القطاع الطبي، ويرسخ القيمة المضافة التي تقدمها كلينيكا لشبكة الأطباء التابعة لها، ويدعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

ومنذ انطلاقها في العام 2011، أصبحت “زين كاش” لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة، حيث تقدم زين كاش باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة “زين كاش” إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي “زين كاش” فور فتح المحفظة، كما تقدم الشركة بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح “زين كاش” بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع “ماستركارد” بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب ودون رسوم إصدار للبطاقة.