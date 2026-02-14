المهندس منصور: “أورنج الأردن تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي”

وطنا اليوم _

بالتزامن مع يوم الإنترنت الآمن، والذي تم الاحتفاء به هذا العام تحت شعار “التكنولوجيا الذكية، الخيارات الآمنة – استكشاف الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي”، جدد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، تأكيده على التزام الشركة الراسخ لقيادة مسيرة التحول الرقمي، تجسيداً لمكانتها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول. وتواصل الشركة تمكين الأفراد والمؤسسات عبر تقديم أحدث التقنيات الرقمية وتجربة اتصال أسرع وأكثر ابتكاراً، ضمن ريادتها في توفير شبكات آمنة ونظام بيئي رقمي متطور يغطي كافة محافظات المملكة.

إعادة تعريف الابتكار الرقمي مع أورنج

وفي السياق ذاته، كانت أورنج الأردن السبّاقة في إطلاق خدمات رقمية متقدمة أعادت تشكيل تجربة الزبائن، وأبرزها خدمة التوثيق الذاتي الرقمية باستخدام “اعرف عميلك إلكترونياً” (eKYC)، التي أُطلقت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE) وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات (TRC)، بهدف تقديم تجربة رقمية سلسة وغاية السهولة في الاستخدام.

ويأتي هذا في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة في نطاق التحول الرقمي، حيث تم تتويج أورنج الأردن كأول من يطلق خدمة رقمية تتيح للزبائن الاشتراك الإلكتروني السريع والآمن في الخطوط الخلوية، بالإضافة إلى التحقق من هويتهم بواسطة تطبيق “سند” أو من خلال التقاط صورة ذاتية والتحقق من المستندات باستخدام أجهزتهم الشخصية، بالتالي إتمام العملية من أي مكان، دون الحاجة لزيارة معارض الشركة أو نقاط البيع.

ومن الجدير بالذكر أن رحلة الزبائن البسيطة والمبتكرة، والتي تضمنها خدمة التوثيق الذاتي، تمثل القيم الجوهرية لأورنج الأردن المرتكزة على: الاهتمام، والمسؤولية، والجرأة، بالإضافة إلى القرارات الاستراتيجية التي تتخذها لتقديم تجربة زبائن متميزة من خلال الخدمات السلسة والآمنة التي تطور الابتكار الرقمي.

القيادة في إعادة تشكيل النظام الرقمي

تواصل أورنج الأردن توسيع نطاق منظومتها الرقمية كشركة رائدة في المجال الرقمي الأردني، وهو ما أكده “Max it”، أول تطبيق فائق ومتكامل من نوعه في المملكة. ويوفر التطبيق المبتكر تجربة رقمية أسهل، وأسرع، وأكثر شمولاً بحيث يجمع خدمات أورنج بما في ذلك My Orange، وOrange Money، وjood، وRoamkit، وWeinak، في منصة موحدة وآمنة. ومن خلاله، يستطيع الزبائن إدارة عدد من الخدمات مثل الاشتراكات، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، والوصول إلى المتجر، وتتبع نقاط الولاء والمكافآت، وإدارة خطوط الموبايل، والمزيد، مما يسهم في إعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في المملكة.