رمز “QR Code” يتيح للمريض التحقق من ترخيص طبيب الأسنان ومزاولته للمهنة

وطنا اليوم:كشفت نقيبة أطباء الأسنان، آية الأسمر، الجمعة، أن النقابة ستعمل على تخصيص رمز (QR Code) خاص بكل طبيب، يتيح لمتلقي الخدمة التأكد من أنه مرخص ويزاول المهنة بشكل قانوني.

وقالت الأسمر إن الهدف من تحديث الأنظمة والتحول الرقمي اللذين تعمل عليهما نقابة أطباء الأسنان هو إبراز دور النقابة في خدمة المجتمع المحلي، والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم في عيادات ومراكز طب الأسنان.

وأضافت أن ذلك يهدف أيضا إلى تحقيق غايات النقابة، والحفاظ على المهنة وتنظيمها، والدفاع عنها أمام ظاهرة المنتحلين والدخلاء على المهنة.

وأشارت الأسمر إلى أن تحديث الأنظمة والتحول الرقمي هو جزء من سياسة النقابة في عملية التحول الرقمي الشاملة، إضافة إلى تحضير أطباء الأسنان المخوَّلين لرفعهم على منصة السياحة العلاجية ضمن المنظومة الوطنية للسياحة العلاجية.

وأوضحت أن رمز (QR Code) يهدف إلى تنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء، مشيرة إلى أن الرمز سيكون مخصصا لكل طبيب أسنان ولكل عيادة ومركز، حيث سيتمكَن المواطن من مسح الرمز والتحقق من المعلومات المتعلقة بالطبيب، والتأكد من كونه مصرحا له بمزاولة المهنة.

واعتبرت الأسمر أن الإعلانات المضللة التي يقوم بها منتحلو المهنة على منصات التواصل الاجتماعي تمثل مشكلة كبيرة تواجه المهنة والعاملين فيها.

وبينت أن نقابة أطباء الأسنان ستتوجه الأسبوع المقبل إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، بشأن هذه الصفحات الوهمية والإعلانات المضللة.