احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع قيمة احتياطياته من الذهب بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة احتياطيات البنك المركزي حتى نهاية شهر كانون الثاني 2026 نحو 13 مليار دولار.

كما تظهر الأرقام أن احتياطيات البنك المركزي من الذهب بلغت نحو 2,354,000 أونصة.

يعكس ذلك المكاسب التي حققتها احتياطيات البنك المركزي الأردني جراء الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب في الأسواق العالمية.