إغلاق مستودع غير مرخص يدخل حليبا مجففا عبر المنطقة الحرة

وطنا اليوم:أغلقت مؤسسة الغذاء والدواء، الخميس، مستودع غير مرخص يدخل حليبا مجففا عبر المنطقة الحرة ويورده إلى معامل ألبان.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الجمعة، ضبط كمية من الحليب المجفف داخل مصنع ألبان في عمّان عند الجسور العشرة بتاريخ 9/2/2026، حيث تم التحفظ على الكمية أصولياً والبدء بإجراءات التتبع.

وقالت إنه من خلال إجراءات التتبع، تبيّن أن مصدر الحليب يعود إلى شركة تقوم بإدخاله عبر المنطقة الحرة في الزرقاء، ومن ثم تخزينه في مستودعات غير مرخصة تمهيدًا لتوريده إلى معامل الألبان.

وأضافت: “على الفور تم التحرك الميداني إلى المستودع غير المرخص، حيث تم ضبط الكميات الموجودة داخله وإغلاقه أصولياً، وحجز كامل محتوياته والبالغة (22125) كغم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحاب العلاقة إلى الادعاء العام حسب الأصول”.