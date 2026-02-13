بنك القاهرة عمان
استدعاء 16 لاعبا لمنتخب السلة استعدادا لمونديال 2027

4 ساعات ago
وطنا اليوم:قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة للرجال، استدعاء 16 لاعباً للدخول في تجمع داخلي أولي، ضمن التحضيرات لخوض منافسات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.
ويهدف التجمع إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين وتعزيز مستويات الانسجام بينهم، استعداداً للاستحقاقات الرسمية المرتقبة، في ظل تطلع المنتخب الوطني إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية وتعزيز فرصه في مشوار التصفيات.
وضمت قائمة اللاعبين: أحمد حمارشة، هاشم عباس، فادي مصطفى “فريدي”، أمين أبو حواس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يزن الطويل (اتحاد عمان)، محمد شاهر، عبدالله أولاجوان، أدهم الدجاني، أحمد الخزاعلة، يوسف دويك (الفيصلي)، مالك كنعان، أحمد حسونة، عاكف الشياب (الوحدات)، ومحمود الهزايمة (الجبيهة).
ومن المقرر، أن ينضم خلال المرحلة المقبلة لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في الدوري التركي، إلى جانب اللاعب المجنس جالين هاريس.
وباشر المنتخب الوطني تدريباته في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث زار رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة الدكتور سمير باكير الحصة التدريبية الأولى، مؤكداً ثقته بقدرة اللاعبين على تمثيل الأردن بأفضل صورة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على توفير جميع متطلبات النجاح للجهازين الفني والإداري واللاعبين.
ويقود المنتخب المدير الفني الكندي روي رانا، ويعاونه المدرب الياباني ماكوتو ماميا، والمدرب الوطني نايف عصفور، إضافة إلى منسق الفيديو رائد غوشة، ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، والمعالج الفيزيائي معاذ نجيب، ومدير الفريق محمد الدباس، والإداري عبدالهادي سلامة.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الثانية بمواجهة نظيره الإيراني عند الساعة 7:00 مساء يوم الجمعة 27 شباط الحالي، قبل أن يلتقي المنتخب العراقي عند الساعة 4:00 مساء يوم الاثنين 2 آذار، على أن تقام المباراتان في مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح “ذوق مكايل” في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعذر إقامتهما في إيران والعراق لعدم استيفاء شروط ولوائح الاتحاد الآسيوي لكرة السلة المتعلقة بالاستضافة البيتية.
ويؤكد الاتحاد الأردني لكرة السلة ثقته بقدرة المنتخب على تقديم مستويات فنية تعكس تطور اللعبة ومكانتها القارية، معولاً على خبرات اللاعبين والروح المعنوية العالية لتحقيق نتائج إيجابية تعزز حظوظ “صقور النشامى” في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027


