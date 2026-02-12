اتفاق أردني – تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية

وطنا اليوم:وقّعت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الخميس، مع شركة الصناعات الدفاعية التركية (ASFAT)، عقداً لتصنيع خمسة زوارق عسكرية متوسطة مخصّصة لتنفيذ واجبات خفر السواحل وحماية الحدود البحرية، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ، وذلك في ترسانة إسطنبول البحرية.

ووقّع الاتفاقية عن جانب القوات المسلحة الأردنية قائد القوة البحرية والزوارق الملكية، وعن الجانب التركي المدير العام لشركة (ASFAT)، بحضور قائد ترسانة إسطنبول البحرية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الدفاعية الثنائية، وتعكس مستوى الثقة المتبادلة بالصناعات البحرية التركية، معرباً عن أمله بأن يشكّل هذا التعاون منطلقاً لمرحلة أوسع من الشراكات المستقبلية.

من جانبه، أعرب المدير العام لشركة (ASFAT) عن اعتزازه بثقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بمنتجات الشركة، مشيراً إلى أن الزوارق المزمع تصنيعها ستُزوّد بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات والإنقاذ، بما يلبّي متطلبات العمل في مختلف الظروف البحرية.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطط التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية، بهدف تعزيز قدرات القوة البحرية والزوارق الملكية ورفع جاهزيتها العملياتية لحماية المياه الإقليمية وصون المصالح الوطنية، وفق أحدث المواصفات الفنية والتكتيكية المعتمدة.