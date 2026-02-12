بنك القاهرة عمان
التعليم العالي: غدا آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس (الدورة التكميلية 2025-2026) سيكون الساعة 12 من مساء يوم غد الجمعة.
كما سيكون آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية ذاتها لمرحلة الدبلوم المتوسط، الساعة 12 من مساء يوم بعد غد السبت.
ودعا المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، في تصريح اليوم الخميس، جميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة، ضرورة سرعة تقديم الطلبات وتخزينها حسب الأصول قبل انتهاء المدد الرسمية المعلن عنها، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم.
وأوضح الخطيب أن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (إي-فواتيركم) سيكون الساعة 3 عصر يوم الأحد المقبل، مشدداً على أنه وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة


