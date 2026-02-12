ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة

وطنا اليوم:خطف ربيع الأردن 2026 أنظار الزوار العرب والأجانب، في مشهد طبيعي أخّاذ جمع بين اخضرار الجبال واعتدال الطقس ودفء الاستقبال، ليؤكد من جديد مكانة المملكة كوجهة سياحية استثنائية في هذا الفصل من العام.

وفي هذا السياق، استضافت هيئة تنشيط السياحة عدداً من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر الشقيقة، الذين حرصوا على نقل تجربتهم في الأردن إلى ملايين المتابعين عبر منصاتهم الرقمية.

وضم الوفد كلاً من المؤثر بن سالمين، أحد أقوى صناع المحتوى الرياضي والاجتماعي في قطر، والذي سبق له تغطية أبرز البطولات الرياضية العالمية والمشاركة في فعاليات دولية في عدة دول، إلى جانب جارالله المري، المعروف بكثرة أسفاره حول العالم ونقله تفاصيل رحلاته لمتابعيه عبر منصات “سناب شات”، إضافة إلى أبو سالم، الذي يتميز بأسلوبه الإنساني في نقل الجوانب الجمالية، حيث يبحث بعدسته عن الابتسامة، وإن لم يجدها يصنعها.

وخلال جولتهم في عدد من المواقع السياحية والطبيعية، عبّر المؤثرون عن إعجابهم الشديد بجمال الطبيعة الأردنية في فصل الربيع، مؤكدين أن “الأردن في الربيع كأنه قطعة من الجنة أو وحي من الخيال”، مشيرين إلى أنهم زاروا العديد من دول العالم، “لكننا لم نجد مثل الأردن في الربيع”.

وأضافوا: “لا نستطيع أن نفرّط في زيارة الأردن في هذا الفصل، فربيع الأردن فيه سحر محبة، ونشاما الأردن أهل كرم ونخوة عربية، ولا نعتبر أنفسنا هنا ضيوفاً بل من أهل المكان”.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لهيئة تنشيط السياحة في تعزيز حضور الأردن على منصات التواصل الاجتماعي من خلال استقطاب المؤثرين وصناع المحتوى الايجابي من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في إبراز المقومات السياحية الفريدة للمملكة، خصوصاً في موسم الربيع الذي يشهد إقبالاً متزايداً من السياح الباحثين عن الطبيعة الخلابة والتجارب الأصيلة.

ويؤكد ربيع الأردن عاماً بعد عام أنه ليس مجرد فصل مناخي، بل حالة استثنائية تجمع بين جمال الأرض وطيبة الإنسان، ليبقى الأردن وجهة تنبض بالحياة على مدار العام.