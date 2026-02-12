بحث التعاون بين وزارة الشباب والعقبة الخاصة

وطنا نيوز -امين المعايطه

بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي، أوجه تعزيز التعاون المشترك بما يخدم القطاع الشباب والرياضي ويدعم مسارات التنمية الشاملة في منطقة العقبة.



وقال العدوان، إن هذا اللقاء يأتي في سياق التعاون في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، مبينا خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتطوير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تمكين الشباب وبناء قدراتهم، بما يواكب احتياجات سوق العمل، إلى جانب تهئية المرافق الشبابية والرياضية بما يوفر مساحات آمنة وصديقة للشباب.



وأشار العدوان إلى مختلف البرامج التي تنفذها الوزارة في إطار تعزيز ثقافة التطوع وتمكين الشباب التقني وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



من جانبه، أكد المجالي حرص السلطة على التنسيق مع وزارة الشباب للاستفادة من منصة التدريب والتشغيل في القطاع الخاص، ومنصة بنك بيانات الشباب، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة تساعد في توجيه البرامج التدريبية والتشغيلية وفق الاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار في ما يتعلق بتمكين الشباب.



وأضاف المجالي أن السلطة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المرافق الشبابية والعمل المشترك على تفعيلها، بما يوفر بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، ويسهم في صقل مهارات الشباب وإشراكهم في العملية التنموية، انسجامًا مع رؤية السلطة في الاستثمار بالطاقات الشبابية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وفي ختام اللقاء، الذي حضره مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشباب سيف عجاج ومدير شباب العقبة احمد الحسن، ومساعد مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة وسيم الجرابعة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المؤسسي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة الشباب، تتضمن تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة في مجالات التدريب والتشغيل، وتطوير المرافق والمراكز الشبابية، بما يحقق الأهداف الوطنية في تمكين الشباب ويعزز دور العقبة كنموذج تنموي رائد.