علوان والنعيمات ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميا

وطنا اليوم:أدرج التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، لاعبي المنتخب الوطني علي علوان ويزن النعيمات ضمن قائمة أفضل هدافي المنتخبات خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية عام 2025.

واحتل علوان المركز الثاني عشر عالميا بعدما سجل 29 هدفا دوليا بقميص المنتخب الوطني خلال الفترة المعتمدة في التصنيف، فيما جاء النعيمات في المركز التاسع عشر برصيد 26 هدفا، ليحجز الثنائي مكانا متقدما في سباق التهديف الدولي على مستوى المنتخبات الأولى.

ويستند التصنيف إلى عدد الأهداف الدولية المسجلة مع المنتخبات الأولى خلال المدة المحددة (2021–2025)، ما يعكس الحضور الهجومي اللافت للاعبي المنتخب الوطني في مختلف المشاركات القارية والدولية خلال السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الترتيب العالمي في العقد الحالي (2021–2030)، تصدر النرويجي إرلينغ هالاند القائمة برصيد 49 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، متقدما على الإنجليزي هاري كين الذي سجل 46 هدفا، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثا بـ44 هدفا.

ويؤشر هذا الحضور الأردني في التصنيف العالمي إلى التطور المتواصل في الفاعلية الهجومية للمنتخب الوطني، وتزايد تأثير لاعبيه على مستوى المنافسة الدولية خلال النصف الأول من العقد الحالي.