الأمم المتحدة: 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي

وطنا اليوم:قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير صدر الأربعاء حول التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني كانوا أهدافاً لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الشرع استُهدف في شمالي حلب وجنوبي درعا من قبل مجموعة تُعرف باسم “سرايا أنصار السنة”، يُعتقد أنها واجهة لـ”داعش”.

ولم يذكر التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تواريخ أو تفاصيل بشأن محاولات الاغتيال التي استهدفت الشرع وخطاب والشيباني. لكن الوثيقة الأممية خلصت إلى أن محاولات الاغتيال تشكل دليلاً إضافياً على أن تنظيم “داعش” لا يزال عازماً على تقويض الحكومة السورية الجديدة، وأنه “يستغل بنشاط الفراغات الأمنية وحالة عدم اليقين” في سورية. وأضاف أن المجموعة الواجهة (سرايا أنصار السنة) وفرت لتنظيم داعش “نفياً منطقياً للمسؤولية”، و”حسّنت قدراته العملياتية”، على حد تعبير التقرير.

كما قال خبراء الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب إن “داعش” لا يزال ينشط في أنحاء سورية، مستهدفاً بشكل أساسي قوات الأمن، ولا سيما في الشمال والشمال الشرقي. وبحسب الأمم المتحدة، يحتفظ التنظيم بنحو 3000 مقاتل في كل من العراق وسورية، يتمركز معظمهم في الأراضي السورية.

وكانت سورية قد انضمت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم داعش، لتصبح سورية رسمياً “الدولة رقم 90” ضمن التحالف. واعتبرت السفارة الأميركية في دمشق هذه الخطوة “لحظة مفصلية في تاريخ البلاد وفي الحرب العالمية ضد الإرهاب”. وأضافت أن “الانضمام يمثل خطوة مهمة للعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والدول الشريكة في مكافحة الإرهاب، ويأتي في إطار مسار بناء سورية آمنة ومستقرة”.

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، شاركت سورية لأول مرة في اجتماع دول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض. ومثّل الحكومة السورية في الاجتماع وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة. وفي تعليقها على هذه المشاركة، أكدت مديرة إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السورية، سالي شوبط، في تصريح لقناة “الإخبارية” أن الحكومة السورية تملك أدوات شاملة لتجفيف منابع تجنيد التنظيم.