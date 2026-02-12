بنك القاهرة عمان
قوات التحالف تنسحب من قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

ساعتين ago
قوات التحالف تنسحب من قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

وطنا اليوم:قال مصدران أمنيان، اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش انسحبت من قاعدة التنف العسكرية السورية إلى الأردن، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه جرى تسليم الموقع الذي أخلاه التحالف الدولي إلى وزارة الدفاع السورية، حيث باشرت الفرقة 54 في الجيش الانتشار داخل القاعدة ومحيطها، مع تثبيت نقاط عسكرية واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.
وتحظى قاعدة التنف بموقع استراتيجي في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. وأُنشئت في 2014 لتكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وتعرضت القاعدة قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 لهجوم عدة مرات بالمسيرات، وأعلنت فصائل عراقية مسؤوليتها عن تلك الهجمات.


