اعتماد ملفات 5 مواقع أثرية أردنية على قائمة الإيسيسكو

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت دائرة الآثار العامة عن مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتي تعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة ما بين 9-13 شباط 2026، حيث تم يوم أمس اعتماد ملفات خمسة مواقع أثرية أردنية على القائمة النهائية لمواقع التراث في العالم الإسلامي.
وشملت القائمة التي قدمتها دائرة الآثار العامة المواقع الأثرية، “كنيسة الخارطة، المدرج الروماني والأوديون، موقع جرش الأثري، قصر العبد في عراق الأمير، وقلعة القطرانة”.
وبهذا الادارج يصبح المجموع الكلي للمواقع الأردنية المسجلة على القائمة النهائية 31 موقعا.


