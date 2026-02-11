بنك القاهرة عمان
التعليم العالي: تحديد دوام الطلبة في رمضان من صلاحيات الجامعات

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الأربعاء، إن تحديد طبيعة دوام الطلبة في الجامعات الأردنية في شهر رمضان المبارك، من اختصاص رؤساء الجامعات وضمن صلاحياتهم القانونية والإدارية.
وأوضح الخطيب أن رؤساء الجامعات ومجالسها يملكون صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأن آلية الدوام، وفقا للظروف الخاصة بكل جامعة وبما ينسجم مع مصلحة الطلبة وحسن سير العملية التعليمية.
وأكد أن الوزارة تحترم استقلالية الجامعات في إدارة شؤونها الأكاديمية والتنظيمية، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في رسم السياسات العامة للتعليم العالي، فيما تتولى إدارات الجامعات الجوانب التنفيذية المرتبطة بتنظيم الدوام والبرامج الدراسية.
وأضاف أن أي قرارات تتعلق بطبيعة الدوام يتم الإعلان عنها من خلال إدارات الجامعات والقنوات الرسمية المعتمدة لديها


