رغم إبهار مدربه وزملائه.. حمزة عبدالكريم ينتظر شهرين للظهور مع برشلونة

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحافية أن الفريق الرديف لنادي برشلونة الإسباني لن يتمكن من الاعتماد على المصري حمزة عبدالكريم قبل شهرين، كما أشارت إلى أن اللاعب لفت الأنظار بشدة خلال التدريبات.

وانضم حمزة عبدالكريم إلى الفريق الرديف في برشلونة قادماً من الأهلي المصري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار الشراء.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن حمزة عبد الكريم لن يتمكن من المشاركة مع الفريق الرديف لفترة لا بأس بها.

وأضاف التقرير: التدريبات الأولى لعبد الكريم أثارت توقعات كبيرة، إذ كان اللاعب المصري الصفقة الأبرز إعلامياً بين صفقات الفريق الرديف، ويعتبر نجماً في بلاده.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من زملاء اللاعب وكذلك المدربون أبدوا إعجابهم الكبير بجودته الفنية، لكن المشكلة تكمن بعض الإجراءات.

وتابع التقرير: تشير التقديرات الداخلية في الفريق الرديف إلى أن النادي لن يتمكن من الاعتماد على حمزة قبل نحو شهرين، وفي أفضل الأحوال بعد شهر ونصف.

ويعود السبب إلى كون المهاجم المصري من خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما يؤخر كثيراً الأمور الإدارية، وقد يلجأ النادي إلى إشراك اللاعب البالغ عمره 18 عاماً مع فريق الشباب مؤقتاً، حيث توجد تسهيلات أكبر.