بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025

ساعة واحدة ago
مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025

وطنا اليوم:أقرّ مجلس النواب 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 خلال جلسته التشريعية، الأربعاء، من أصل 32 مادة في المشروع.
وكان مجلس الوزراء أقرّ، في جلسة 10 آب الماضي مشروع القانون، حيث يشكل “قانون الغاز” الجديد إطارا تشريعيا عصريا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل القانون أنواعا متعدّدة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، كما يمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسّرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين، ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.
وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قال إن مسوّدة مشروع قانون الغاز وضعت قبل عام، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل وقودا أقل تكلفة، ما يعني زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، كاشفا عن أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمّان والزرقاء، لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:31

الأردن وسوريا يوقعان اتفاقية محدثة لتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين

16:08

رغم إبهار مدربه وزملائه.. حمزة عبدالكريم ينتظر شهرين للظهور مع برشلونة

15:54

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة المشاقبة

15:52

مبادرة ولي العهد..السردية الأردنية مقاربة فكرية وبنيوية لإعادة تشكيل الوعي الوطني

15:49

عمان الأهلية تشارك ببرنامج رحلة المشاعر المقدسة بالسعودية

15:47

عمّان الأهلية تشارك بجلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني

15:40

للعام الثاني على التوالي .. الأردن يحقق تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد 2025

15:34

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية

15:27

الهيئة المستقلة : حمزة الطوباسي يحلّ بديلا عن محمد الجراح في مجلس النواب

15:21

الجيش المصري يستعرض قواته المشاركة بدعم الصومال

15:16

تنمر سياسي تركي من زي رئيسة بلدية يفجر غضبا رقميا وأردوغان يدين

14:45

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على ديوان محافظة شبوة

وفيات
وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام