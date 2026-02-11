بنك القاهرة عمان
الهيئة المستقلة : حمزة الطوباسي يحلّ بديلا عن محمد الجراح في مجلس النواب

11 فبراير 2026
وطنا اليوم:أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأربعاء، بأن حمزة هاني محمد خليل (الطوباسي) هو الذي سيحلّ مكان محمد الجراح، الذي صدر حكم قضائي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.
وأضاف أنه بحال رفض الطوباسي المجيء لملء الشاغر فهناك نصوص قانونية تعالج ذلك.
وأكّد المعايطة، أنّه لا يحق لأي جهة أن تعلن من سيخلف النائب المفصول محمد الجراح باستثناء الهيئة المستقلة صاحبة الحق وفقا للدستور.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، قالت الأربعاء إنها علمت بقرار الحكم الصادر بحقّ النائب محمد أحمد علي الجراح، القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.
وأكدت “المستقلة للانتخاب”، على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة، أنه وعند إبلاغها رسميًا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، ستعلن رسميًا عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول.
واستنادًا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإنّ المقعد الشاغر، وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإنّ مَن سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في القائمة نفسها التي ترشحت عن الحزب نفسه.


