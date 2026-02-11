بين الإنذار وإلغاء الترخيص.. هيئة النقل تتوعد التطبيقات الذكية المخالفة للتسعيرة

وطنا اليوم:أكد مستشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل نضال العساف أن هناك بعض الحالات التي تشهد عدم التزام من قبل شركات خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية المرخصة بالتسعيرة المحددة، خصوصاً خارج العاصمة عمّان.

وأوضح في تصريح اذاعي اليوم الاربعاء، أن الهيئة تدرس هذا الملف بشكل موسع، وقد توصلت إلى حلول تقنية عبر مشروع الربط الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن الهيئة طلبت من الشركات المرخصة، وهي: أوبر، كريم، تكسي إف، جني، وبترا رايد، السماح بدخول أنظمة الهيئة لقراءة بيانات الرحلات، وذلك بهدف مراقبة مدى التزامها بالتسعيرة منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.

وأضاف أن الفارق المسموح به في التسعيرة هو 20% مقارنة مع أجرة التكسي الأصفر، وفي حال وجود تجاوزات ستُتخذ إجراءات عقابية بحق الشركات المخالفة.

وأشار إلى أن المراقبة المباشرة على أنظمة الشركات وبياناتها ستُمكّن الهيئة من إلزامها بالتسعيرة المقررة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، بدءاً من الإنذارات وتسييل الكفالات وصولاً إلى إلغاء ترخيص الشركة في حال عدم التزامها الكامل بالأسعار المحددة