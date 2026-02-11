بنك القاهرة عمان
المستقلة للانتخاب تكشف عن إجراءات ملء الشاغر للمقعد النيابي لحزب العمال

ساعة واحدة ago
المستقلة للانتخاب تكشف عن إجراءات ملء الشاغر للمقعد النيابي لحزب العمال

وطنا اليوم:قالت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أخذت علما بقرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح
القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.
وأكدت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنه وعند إبلاغها رسميا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب. ستقوم بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول.
واستنادا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإن المقعد الشاغر وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه.


