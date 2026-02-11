الأربعاء .. انخفاض قليل آخر على الحرارة والأجواء باردة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار ،لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى نشطة السرعة.

كما ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول امطار خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية للمملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14- 7 ، وفي المرتفعات الشمالية 12- 4 ، وفي مرتفعات الشراة 14 – 6 ، وفي مناطق البادية 20 – 7، وفي مناطق السهول 16- 8 ، وفي الأغوار الشمالية 23 – 11 ، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 15، وفي البحر الميت 25- 14 ، وفي خليج العقبة 26 – 16 درجة مئوية.