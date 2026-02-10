بنك القاهرة عمان
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

3 ساعات ago
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

وطنا اليوم مندوباً – عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر العمرو وآل دنديس.

*ففي منطقة المغير في لواء القصر بمحافظة الكرك*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي المتقاعد عبدالمجيد مسلم العمرو، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العمرو، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم العميد المتقاعد عمر “الحاج محمود” وعموم آل دنديس، داعياً الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.


