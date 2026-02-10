بنك القاهرة عمان
حكومي الكرك يتسلم (100) سرير طبي بتبرع من الفوسفات

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:تسلم مستشفى الكرك الحكومي،(100) سرير طبي بتبرع من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لتضاف الى الاجهزة الطبية الحديثة التي قدمتها الشركة للمستشفى خلال الفترة الماضية وشملت جهاز تصوير طبقي محوري وجهاز تنظير الحنجرة المرن (Flexible Fiberoptic Laryngoscope).
ويأتي هذا التبرع في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية الذي تنفذه الشركة ومبادراتها في دعم المؤسسات الصحية الحكومية وتمكينها من توفير خدمات طبية متقدمة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ،وتاكيدا على نهجها المستمر في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة.
واعربت ادارة المستشفى عن شكرها وتقديرها لادارة الشركة على تبرعها السخي بالأجهزة والأسِرّة الطبية بما يعكس التزام الشركة الوطني تجاه المجتمع المحلي ومؤسساته الحيوية، ويجسّد نموذجا للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص ،كما تقدمت بالشكر لنواب المحافظة وادارة المستشفى السابقة لسعيهم الحثيث للحصول على هذا التبرع بما يعكس الحرص الصادق على خدمة أبناء المحافظة والنهوض بالمنظومة الصحية .
وقال مدير المستشفى الدكتور علي الصرايرة ان هذا التبرع الكريم كان له الأثر الإيجابي الكبير في دعم قدرات المستشفى وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين ،مشيرا إلى ان تم استبدال الاسرة التالفة بالجديدة وتوظيف الاجهزة بالشكل الامثل بما يخدم رسالة المستشفى الانسانية ويعزز من سرعة تقديم الخدمة الطبية وجودتها للمرضى .
واشار الصرايره الى ان هذه التعاون يجسد روح الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات الوطنية وممثلي الشعب، ويؤكد أهمية تكاتف الجهود لخدمة المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين


