الحسيــن إربـــد يحســــم المواجهة مع الاستقلال الإيراني بفوز تاريخي

ساعتين ago
الحسيــن إربـــد يحســــم المواجهة مع الاستقلال الإيراني بفوز تاريخي

وطنا اليوم:حقق فريق الحسين إربد الفوز على نظيره الاستقلال الإيراني بنتيجة (1-صفر)، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد آل مكتوم في امارة دبي بدولة الإمارات بذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في عمان يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي.


