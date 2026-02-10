بنك القاهرة عمان
الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت غدا

ساعتين ago
وطنا اليوم: يترأس وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، وفدا أردنيا يضم الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة للمشاركة في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي تنطلق في الكويت يوم غدٍ الأربعاء.

وبدأت اليوم الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية للدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث مثل الأردن في اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية رقم (104)، المستشار الإعلامي في مندوبية المملكة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، الدكتور علاء الزيود.

واستعرض الزيود رؤية الأردن، من خلال وزارة الاتصال الحكومي، حيال البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي العربي المشترك.

وأشار إلى أن الأردن قدم مبادرات نوعية في مختلف مجالات الإعلام والاتصال التي تعنى بها جامعة الدول العربية، لا سيما في مجالي التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث تمثل التجربة الأردنية نموذجا متقدما على مستوى الوطن العربي، وقد مثل إسهام الأردن في هذا المجال أساسا لوضع الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وخطتها التنفيذية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأضاف أن الأردن يقود الجهد العربي لإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، إلى جانب مساهماته في مختلف القضايا والملفات الإعلامية التي تخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية إعلاميا.

وأكد الدكتور الزيود أن المملكة، من خلال وزارة الاتصال الحكومي، تضع خبراتها وإمكاناتها الإعلامية في خدمة العمل الإعلامي العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي العربي، ويخدم قضايا الأمة العربية وهويتها وثقافتها.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا الإعلامية، تضمنت الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، وخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة (2030).

وبحثت اللجنة الدائمة للإعلام العربي في اجتماعها بنودا تخص الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والتربية الإعلامية والمعلوماتية، وجائزة التميز الإعلامي العربي، وموضوعات متصلة بدور الإعلام في التعاطي مع قضايا البيئة، والارتقاء بالشخصية العربية وثقافتها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.


