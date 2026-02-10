قرار بإزالة ميدان الثقافة باربد واستبداله بإشارة ذكية

وطنا اليوم:كشف رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزم عن صدور قرار بإزالة ميدان الثقافة واستبداله بإشارة ضوئية ذكية تعتمد على أنظمة الذكاء الإلكتروني وذلك في إطار خطة البلدية لمعالجة الإشكالات المرورية المزمنة في الموقع والتي استمرت لسنوات طويلة وأثرت على انسيابية الحركة في أحد أكثر التقاطعات حيوية في المدينة.

وأوضح العزام أن القرار جاء بعد دراسات مرورية متخصصة بينت أن الميدان بصورته الحالية لم يعد قادرا على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة ما تسبب باختناقات متكررة خاصة في ساعات الذروة وعلى مدار اليوم.

وأضاف أن ميدان الثقافة يصنف كأحد اكبر النقاط المرورية الساخنة والحرجة وان المشروع الجديد يعتمد على نظام إشارات ذكية قادر على قراءة حجم الحركة المرورية وتنظيمها إلكترونيا وفق معطيات فورية بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين مستوى السلامة العامة.

وأشار إلى أن المشروع جاهز للتنفيذ وهو تبرع مقدم لصالح بلدية إربد الكبرى من خبير مرور في دولة قطر الشقيقة دون أي كلفة مالية على البلدية لافتا إلى أن البدء بالتنفيذ سيكون فور وصول الخبير للإشراف على تركيب النظام وتشغيله وفق أعلى المعايير الفنية.

وأكد العزام أن البلدية ماضية في تنفيذ حلول جذرية ومستدامة للنقاط المرورية الساخنة في المدينة بما ينسجم مع التطور العمراني وحجم الحركة المتنامي في إربد.

وباشرت البلدية بداية شهر كانون ثاني الماضي بأعمال التعداد المروري في عدد من المواقع شرقي المدينة بهدف قياس الكثافة المرورية وإجراء دراسات خاصة تهدف إلى تنظيم حركة المرور فيها.

ووضعت كوادر البلدية أجهزة القياس عند الإشارة الواقعة على شارع البتراء بين منطقتي الصريح وحوارة، وفي محيط دوار الثقافة، وعلى الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع الملك حسين بن طلال مع شارع الدكتور عارف البطاينة والمعروفة باسم (إشارة بردى)، وكذلك عند تقاطع شارعي الملك حسين بن طلال مع شارع الملكة نور والمعروفة باسم (إشارة الدراوشة).

واضاف العزام ان التجربة الأولى وفكرتها تقوم على نظام إلكتروني محوسب يعتمد على التدفق المروري اللحظي.

وزاد الحل المروري لن يقتصر على ميدان شارع الثقافة وانما بحسب دراسة الخبير المروري “المتبرع” للمشروع سيتم تنفيذه ضمن مرحلة واحدة بحيث يتم شمول تقاطع اشارة بردى وتقاطع اشارة شارع البتراء ” الصريح ـ حوارة” اضافة لميدان الثقافة حيث ان الحل متكامل وسينفذ على هذه التقاطات المرتبطة بشكل مباشر بميدان الثقافة.

واوضح العزام ان الخبير المروري اجرى دراسة على ميدان الثقافة حيث استغرق مرروه في ذروة الازمات 28 دقيقة من حيث الوقوف التام والمسير المتقطع وان الدراسة والحل المروري الذي سيطبق خلال الفترة المقبلة خفض عملية المرور بذات الازمة الى 8 دقائق.

وبين ان الخبير المروري يقوم باعداد الدراسة الشاملة والمتكاملة والتي ستكون جاهزة للتطبيق والتنفيذ خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ان البلدية تعول كثيرا على هذا المشروع بايجاد حل دائم وجذري لمشكلة ميدان الثقافة التي تعتبر احد ابرز النقاط المرورية السوداء والتي تؤرق البلدية نتيجة الكثافة والاختناقات والارباكات اليومية التي تحصل في المنطقة.

يشار انه خلال الفترة الماضية خضع الميدان لعدة اجراءات مرورية لتخفيف الازدحامات عليه من حيث اجراء توسعة للشارع من الجهة الجنوبية الشرقية اضافة لعمل فتحات دوران والتفاف من كافة اتجاهاته وذلك كحلول مرروية مؤقتة.